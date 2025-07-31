Юй стала вторым по молодости призёром у женщин на крупных турнирах в истории плавания

Представительница Китая Юй Цзыди стала второй по молодости пловчихой в истории, которой удалось завоевать медаль на крупном турнире (речь об Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы).

Сегодня, 31 июля, сборная Китая завоевала бронзу в эстафете 4х200 м вольным стилем на ЧМ-2025, который проходит в Сингапуре. 12-летняя (12 лет 292 дня) Юй Цзыди не участвовала в финальном заплыве, но выступила за команду в предварительном заплыве, благодаря чему и удостоилась медали.

В более молодом возрасте медаль на крупном соревновании по плаванию выиграла датчанка Инге Сёренсен. Это произошло на Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Менее чем через месяц после своего 12-летия Инге завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 м брассом.