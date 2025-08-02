Женский «Тур де Франс» — 2025, 8-й этап: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 2 августа, в рамках женской веломногодневки «Тур де Франс» — 2025 пройдёт восьмой, самый сложный в маршруте этап (112 км, Шамбери → Сен-Франсуа-Лоншам). Старт трансляции назначен на 14:30 мск.

На восьмом этапе «Тур де Франс» велогонщиц ждёт 3600 м набора высоты на 112 км. Сразу со старта участницы должны будут штурмовать подъём второй категории Коль-де-Пленпале – это 13,2 км с 6,3%. Через 68,8 км после старта их также ждёт ещё один подъём второй категории – Кот-де-Сан-Жорж-д’Юртьер – 4,8 км с 5,9%.

Однако решающая схватка развернётся на легендарном подъёме к вершине Коль-де-ла-Мадлен — альпийском гиганте длиной 18,6 км со средним градиентом 8,1%, которому присвоена высшая категория.