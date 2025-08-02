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Женский «Тур де Франс», 2025 год: расписание финальных этапов, где смотреть трансляции

Женский «Тур де Франс» — 2025: расписание финальных этапов, где смотреть трансляции
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Престижная веломногодневка «Тур де Франс» — 2025 у женщин подходит к своей развязке. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием трансляций финальных этапов тура.

Права на трансляцию женской веломногодневки «Тур де Франс» — 2025 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2025. Женщины. Расписание финальных этапов:

2 августа. Восьмой этап. 112 км, Шамбери → Сен-Франсуа-Лоншам. Начало трансляции в 14:30 мск.
3 августа. Девятый этап. 124 км, Праз-сюр-Арли → Шатель. Начало трансляции в 16:05 мск.

В прошлом году женский «Тур де Франс» выиграла Катажина Невядома с командой «Canyon–SRAM».

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