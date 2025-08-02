Женский «Тур де Франс» — 2025: расписание финальных этапов, где смотреть трансляции

Престижная веломногодневка «Тур де Франс» — 2025 у женщин подходит к своей развязке. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием трансляций финальных этапов тура.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2025. Женщины. Расписание финальных этапов:

2 августа. Восьмой этап. 112 км, Шамбери → Сен-Франсуа-Лоншам. Начало трансляции в 14:30 мск.

3 августа. Девятый этап. 124 км, Праз-сюр-Арли → Шатель. Начало трансляции в 16:05 мск.

В прошлом году женский «Тур де Франс» выиграла Катажина Невядома с командой «Canyon–SRAM».