Егорян — о победе на ЧМ: когда вела 7:0, казалось, что богиня на этом Олимпе покорит всё

Российская саблистка Яна Егорян поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира по фехтованию. Напомним, в финале она обыграла польку Зузанну Цесляр со счётом 15:11.

«Финальный бой? Конечно, когда я вела 7:0, мне казалось, что богиня на этом Олимпе покорит все. Слёзы радости. Когда я 12 ударов нанесла, я уже плакала и думала: «Ещё один шаг, а вдруг она догонит». Это очень ценная медаль. Мы очень долго шли к тому, чтобы нас допустили», — сказала Егорян в эфире «Матч ТВ».

Яна Егорян стала трёхкратной чемпионкой мира. Ранее она побеждала в командных соревнованиях саблисток в 2015 и 2019 годах.

Чемпионат мира прошёл в Тбилиси с 22 по 30 июля. Спортсмены из России были допущены в нейтральном допуске.