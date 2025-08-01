Егорян — о победе на ЧМ: когда вела 7:0, казалось, что богиня на этом Олимпе покорит всё
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Российская саблистка Яна Егорян поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира по фехтованию. Напомним, в финале она обыграла польку Зузанну Цесляр со счётом 15:11.
Фехтование. ЧМ-2025. Тбилиси
Женщины. Сабля. Финал
27 июля 2025, воскресенье. 18:55 МСК
Окончено
1
Яна Егорян
Россия
2
Зузанна Цесляр
Польша
3
Пань Цимяо
Китай
3
Алина Комащук
Украина
«Финальный бой? Конечно, когда я вела 7:0, мне казалось, что богиня на этом Олимпе покорит все. Слёзы радости. Когда я 12 ударов нанесла, я уже плакала и думала: «Ещё один шаг, а вдруг она догонит». Это очень ценная медаль. Мы очень долго шли к тому, чтобы нас допустили», — сказала Егорян в эфире «Матч ТВ».
Яна Егорян стала трёхкратной чемпионкой мира. Ранее она побеждала в командных соревнованиях саблисток в 2015 и 2019 годах.
Чемпионат мира прошёл в Тбилиси с 22 по 30 июля. Спортсмены из России были допущены в нейтральном допуске.
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