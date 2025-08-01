Суркова вышла в полуфинал дистанции 50 м баттерфляем на ЧМ-2025, показав четвёртое время

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, в ночь с 31 июля на 1 августа, проходили заплывы на дистанции 50 метров в стиле баттерфляй. Российская пловчиха Арина Суркова с результатом в 25,56 и пробилась в полуфинал турнира, показав четвёртое время. Результат Марии Осетровой — 26,37, она заняла 23-е место и завершила борьбу на чемпионате мира.

ЧМ-2025 — 22-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (FINA). Изначально турнир должен был пройти в Казани, но 9 февраля 2023 года был перенесён в Сингапур из-за ситуации на Украине.

Белорусские и российские спортсмены, как и на предшествующем чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, были допущены в нейтральном статусе.