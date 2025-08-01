Минаков: хочу медаль чемпионата мира. Над этим я сейчас и работаю

Российский пловец Андрей Минаков прокомментировал свой выход в полуфинал на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате мира в Сингапуре.

«Здесь большая конкуренция — другого выбора не было. Считаю, что могу улучшать. Это только начало. На предварительных заплывах главное квалифицироваться, а работать уже будем дальше в полную силу. Я хочу медаль чемпионата мира. Над этим я сейчас и работаю», — сказал Минаков в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Это 22-е мировое первенство под эгидой FINA. Изначально турнир должен был пройти в Казани, но в феврале 2023 года был перенесён в Азию в связи с геополитической ситуацией. Российские и белорусские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе, без национальной символики и гимна.