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Минаков: хочу медаль чемпионата мира. Над этим я сейчас и работаю

Минаков: хочу медаль чемпионата мира. Над этим я сейчас и работаю
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Российский пловец Андрей Минаков прокомментировал свой выход в полуфинал на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате мира в Сингапуре.

«Здесь большая конкуренция — другого выбора не было. Считаю, что могу улучшать. Это только начало. На предварительных заплывах главное квалифицироваться, а работать уже будем дальше в полную силу. Я хочу медаль чемпионата мира. Над этим я сейчас и работаю», — сказал Минаков в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Это 22-е мировое первенство под эгидой FINA. Изначально турнир должен был пройти в Казани, но в феврале 2023 года был перенесён в Азию в связи с геополитической ситуацией. Российские и белорусские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе, без национальной символики и гимна.

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