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Корнев — о выходе в полуфинал ЧМ: я просто работаю. Буду делать всё возможное

Корнев — о выходе в полуфинал ЧМ: я просто работаю. Буду делать всё возможное
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Пловец Егор Корнев прокомментировал своё выступление на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Напомним, в предварительных заплывах на дистанции 50 метров вольным стилем он показал третий результат — 21,52 секунды и вышел в полуфинал.

«Ничего задуманного нет. Я просто работаю. Я буду делать всё возможное. Постараюсь со всем справиться», — сказал Корнев в эфире «Матч ТВ».

Мировое первенство по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Турнир должен был состояться в Казани, но в феврале 2023 года был перенесён из-за ситуации на Украине. Спортсмены из России и Беларуси участвуют в нейтральном статусе, без флага и гимна.

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