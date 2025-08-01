Суркова: я очень переживала, когда старт близок был. Справилась

Российская пловчиха Арина Суркова поделилась впечатлениями после выхода в полуфинал 50-метровки баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

«Здесь очень жарко. Нам говорили, что в кулруме холодно, одевайтесь, но на самом деле это не так. Очень жарко — сидела потела, скажем так. Это всё обман. И в микст‑зоне душновато, но справляемся. Я люблю, когда свежо и вода холодная в стартовом бассейне, чтобы ты замерзал. Мне кажется, что такая вода более плотная. В ней лучше плывётся. Я очень переживала, когда старт близок был. Справилась. Увидела 25,56, и стало легче. Но плывут очень быстро», — сказала Суркова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские и белорусские спортсмены участвуют в нейтральном статусе.