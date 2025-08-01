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В World Aquatics могут пересмотреть правила по допуску из-за 12-летней китаянки Юй Цзыди

В World Aquatics могут пересмотреть правила по допуску из-за 12-летней китаянки Юй Цзыди
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Исполнительный директор Международной федерации водных видов (World Aquatics) Брент Новицки заявил, что организация пересмотрит правила допуска спортсменов до участия в чемпионатах мира после феноменального выступления 12-летней китаянки Юй Цзыди в Сингапуре.

«Наши стандарты категории А настолько высоки, они настолько строги, что я даже не думал, что 12-летний ребёнок может показать такой результат. Она великолепна. Я имею в виду, что у неё большое будущее.

Очевидно, мы должны убедиться, что это именно то, что нам нужно, верно? Мы не хотим нарушить этот баланс и пойти по другому пути, поэтому нам нужно быть осторожными. Мы посмотрим, нужно ли нам двигаться дальше или нас устраивает текущее положение дел», — приводит слова Новицки Japan Times.

Согласно правилам Международной федерации плавания минимальный возраст для участия в соревнованиях составляет 14 лет, но пловцы младшего возраста могут участвовать в соревнованиях, если они соответствуют определённым квалификационным требованиям.

12-летняя Юй Цзыди на ЧМ-2025 в Сингапуре дважды оставалась в шаге от медали в личных дисциплинах (четвёртое место на 200-метровках комплексом и баттерфляем) и стала обладательницей бронзовой награды в составе китайской команды в эстафете 4х200 м вольным стилем.

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