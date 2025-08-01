«Для меня это честь». Маршан — о вручении Тони Паркером золотой медали на ЧМ-2025

Четырёхкратный олимпийский чемпион Парижа-2024 француз Леон Маршан поделился впечатлениями после церемонии награждения на 200 м комплексным плаванием чемпионата мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре, где ему вручил золотую медаль чемпион НБА Тони Паркер.

«Получить медаль из рук Тони Паркера очень круто. Я увидел его в комнате перед награждением и подумал: «Что он здесь делает?» Это просто здорово — видеть его здесь. Вы видели, какие аплодисменты были в зале, когда его объявили, — он легенда. Для меня это честь», – приводит слова Маршана RMC Sport.

Маршан завоевал золотую медаль в плавании на 200 м комплексом. В полуфинальном заплыве он установил новый мировой рекорд, установленный шестикратным олимпийским чемпионом американцем Райаном Лохте в 2011 году, остановив секундомер на отметке 1.52,69 минуты.