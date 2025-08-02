Мировой тур UCI — «Классика Сан-Себастьяна»: где смотреть велогонку, во сколько начало

Сегодня, 2 августа, в 44-й раз состоится классическая однодневная велогонка «Классика Сан-Себастьяна» в рамках Мирового тура UCI. Она пройдёт на трассе с крутыми подъёмами и общим набором высоты более 4150 метров. В прямом эфире «Классику Сан-Себастьяна» можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. Трансляция велогонки начнётся в 16:00 по московскому времени.

На 211,4 км маршрута будет шесть подъёмов, формирующих гонку. В нынешнем году, в отличие от прошлого, финальным подъёмом на маршруте станет Мургиль-Тонторра.

В 2024 году победу на «Классике Сан-Себастьяна» одержал швейцарский велогонщик Марк Хирши.

Непобитые рекорды в спорте: