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Мировой тур UCI — «Классика Сан-Себастьяна»: где смотреть велогонку, во сколько начало

Мировой тур UCI — «Классика Сан-Себастьяна»: где смотреть велогонку, во сколько начало
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Сегодня, 2 августа, в 44-й раз состоится классическая однодневная велогонка «Классика Сан-Себастьяна» в рамках Мирового тура UCI. Она пройдёт на трассе с крутыми подъёмами и общим набором высоты более 4150 метров. В прямом эфире «Классику Сан-Себастьяна» можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. Трансляция велогонки начнётся в 16:00 по московскому времени.

Права на трансляцию велогонки UCI «Классика Сан-Себастьяна» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 211,4 км маршрута будет шесть подъёмов, формирующих гонку. В нынешнем году, в отличие от прошлого, финальным подъёмом на маршруте станет Мургиль-Тонторра.

В 2024 году победу на «Классике Сан-Себастьяна» одержал швейцарский велогонщик Марк Хирши.

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