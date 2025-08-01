«Я фанат Колесникова». Давид Попович — о своём отношении к участию россиян в ЧМ-2025

Олимпийский чемпион по плаванию румын Давид Попович рассказал о своём отношении к участию российских спортсменов в чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

«Я очень рад видеть ваших парней — Корнева, вернувшегося Колесникова, кстати, я его фанат. Это большая дискуссия по поводу допуска спортсменов — давать соревноваться или нет. Честно говоря, я в это не погружён. Я просто рад видеть моих друзей, в частности Илью Бородина. Я рад, что у ребят появилась возможность соревноваться с нами бок о бок на чемпионате мира», — приводит слова Поповича «Матч ТВ».

В четверг, 31 июля, Попович одержал победу на дистанции 100 метров вольным стилем с рекордом чемпионатов мира (46,51). Егор Корнев занял пятое место на этой дистанции.