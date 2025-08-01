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Шлейхер и Молчанов остались вне топ-6 в финале прыжков с 3-метрового трамплина на ЧМ-2025

Мексиканский спортсмен Осмар Ольвера Ибарра стал победителем чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта в прыжках с трёхметрового трамплина. В сумме пяти прыжков он набрал 529,55 балла.

Серебряную и бронзовую медали завоевали представители Китая: на втором месте Юань Као с результатом 522,70 балла, тройку призёров замкнул Ван Цзунюань (515,55).

Россиянин Никита Шлейхер занял седьмое место, его соотечественник Илья Молчанов — на девятой строчке.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал:

1. Осмар Ольвера Ибарра (Мексика) — 529,55 балла.

2. Юань Као (Китай) — 522,70.

3. Ван Цзунюань (Китай) — 515,55...

7. Никита Шлейхер (Россия) — 452,75...

9. Илья Молчанов (Россия) — 440,25.