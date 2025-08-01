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Милана Степанова выступит в полуфинале на 200 м на спине на ЧМ-2025

Милана Степанова выступит в полуфинале на 200 м на спине на ЧМ-2025
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16-летняя пловчиха Милана Степанова примет участие в полуфинальном заплыве на 200 м на спине у женщин после снятия британской пловчихи Кэти Шэнахэн на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

В предварительных заплывах Милана Степанова показала результат 2.10,60, став запасной в полуфиналах. Лидером в этой дисциплине после предварительных заплывов является австралийка Кайли Маккеоун (2.08,01). Полуфинальные заплывы состоятся 1 августа.

Чемпионат мира – 2025 по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

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