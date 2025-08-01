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Дарья Клепикова заняла пятое место на 100 м в/c на ЧМ-2025, победила нидерландка

Дарья Клепикова заняла пятое место на 100 м в/c на ЧМ-2025, победила нидерландка
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20-летняя российская пловчиха Дарья Клепикова заняла пятое место в финальном заплыве на дистанции 100 м вольным стилем в рамках чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта. Она установила рекорд России (52,98), первой выплыв из 53 секунд.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 100 м вольный стиль
01 августа 2025, пятница. 14:05 МСК
Окончено
1
Маррит Стенберген
Нидерланды
52.55
2
Молли О'Кэллахан
Австралия
+0.12
3
Торри Хаск
США
+0.34

Победительницей стала нидерландская пловчиха Маррит Стенберген (52,55), серебро — у представительницы Австралии Молли O'Кэллахан, тройку призёров замкнула американка Торри Хаск.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 100 м в/c. Финал:

  1. Маррит Стенберген (Нидерланды) — 52,55.
  2. Молли O'Кэллахан (Австралия) — отставание 0,12.
  3. Торри Хаск (США) +0,34.
  4. Милау Ван Вейк (Нидерланды) + 0,36.
  5. Дарья Клепикова (Россия) +0,43.
медальный зачёт ЧМ-2025 по плаванию
Календарь ЧМ-2025 по плаванию
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