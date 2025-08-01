Дарья Клепикова установила новый рекорд России в плавании на 100 м вольным стилем

Российская пловчиха Дарья Клепикова установила новый рекорд России в плавании на 100 м вольным стилем, проплыв с результатом 52,98 секунды в финале чемпионата мира – 2025 по водным видам спорта. Клепикова стала первой россиянкой, которой удалось проплыть 100 м вольным стилем быстрее 53 секунд.

Чемпионкой в данном виде программы стала представительница Нидерландов Маррит Стенберген (52,55), серебряную медаль завоевала австралийка Молли О’Кэллахан (52,67), замкнула тройку призёров американка Тори Хаск (52,89). Клепикова закончила дистанцию на пятой строчке итогового протокола.

Отметим, что предыдущий рекорд России также принадлежал Дарье Клепиковой (53.36). Она установила его в июле 2024 года.

Чемпионат мира – 2025 по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.