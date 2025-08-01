Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

16-летняя Милана Степанова не смогла пробиться в финал на 200 м на спине на ЧМ-2025

16-летняя Милана Степанова не смогла пробиться в финал на 200 м на спине на ЧМ-2025
Комментарии

16-летняя российская пловчиха Милана Степанова не смогла пробиться в финал на дистанции 200 м на спине у женщин на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. В своём заплыве она показала результат 2.09,57 и по итогам двух полуфинальных заплывов заняла 11-е место.

С первым временем в финал пробилась китаянка Пенг Ксювей, проплывшая дистанцию за 2.07,76. Второй результат у белоруски Анастасии Шукурдай, выступающей в нейтральном статусе, — 2.07,85.

Отметим, что Степанова попала в полуфинал после снятия британской пловчихи Кэти Шэнахэн.

Медали на дистанции 200 м на спине у женщин будут разыграны в субботу, 2 августа.

Материалы по теме
Милана Степанова выступит в полуфинале на 200 м на спине на ЧМ-2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android