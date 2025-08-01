16-летняя Милана Степанова не смогла пробиться в финал на 200 м на спине на ЧМ-2025

16-летняя российская пловчиха Милана Степанова не смогла пробиться в финал на дистанции 200 м на спине у женщин на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. В своём заплыве она показала результат 2.09,57 и по итогам двух полуфинальных заплывов заняла 11-е место.

С первым временем в финал пробилась китаянка Пенг Ксювей, проплывшая дистанцию за 2.07,76. Второй результат у белоруски Анастасии Шукурдай, выступающей в нейтральном статусе, — 2.07,85.

Отметим, что Степанова попала в полуфинал после снятия британской пловчихи Кэти Шэнахэн.

Медали на дистанции 200 м на спине у женщин будут разыграны в субботу, 2 августа.