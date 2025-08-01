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Осмар Ольвера — первый в истории ЧМ мексиканец, победивший на трёхметровом трамплине

Осмар Ольвера — первый в истории ЧМ мексиканец, победивший на трёхметровом трамплине
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Мексиканский прыгун в воду Осмар Ольвера Ибарра стал первым представителем своей страны в истории чемпионатов мира, который выиграл золото на трёхметровом трамплине.

Сегодня, 1 августа, Ибарра завоевал золотую медаль на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. В сумме пяти прыжков он набрал 529,55 балла.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Мужчины. Трамплин 3 м
01 августа 2025, пятница. 12:25 МСК
Окончено
1
Осмар Ольвера
Мексика
529.55
2
Цао Юань
Китай
522.70
3
Ван Цзунюань
Китай
515.55

Серебряную и бронзовую медали завоевали представители Китая: на втором месте Юань Као с результатом 522,70 балла, тройку призёров замкнул Ван Цзунюань (515,55).

Российские прыгуны в воду Никита Шлейхер и Илья Молчанов остались вне топ-6, заняв соответственно седьмое и девятое место.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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