Осмар Ольвера — первый в истории ЧМ мексиканец, победивший на трёхметровом трамплине

Мексиканский прыгун в воду Осмар Ольвера Ибарра стал первым представителем своей страны в истории чемпионатов мира, который выиграл золото на трёхметровом трамплине.

Сегодня, 1 августа, Ибарра завоевал золотую медаль на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. В сумме пяти прыжков он набрал 529,55 балла.

Серебряную и бронзовую медали завоевали представители Китая: на втором месте Юань Као с результатом 522,70 балла, тройку призёров замкнул Ван Цзунюань (515,55).

Российские прыгуны в воду Никита Шлейхер и Илья Молчанов остались вне топ-6, заняв соответственно седьмое и девятое место.