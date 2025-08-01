Андрей Минаков вышел в финал в плавании на 100 м баттерфляем на ЧМ-2025

Трёхкратный чемпион мира по плаванию на короткой воде Андрей Минаков вышел в финал на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Минаков показал седьмой результат в полуфинальных заплывах, завершив дистанцию за 50,87 секунды. С первым временем в финал вышел швейцарец Ноэ Понти (50,18), на втором месте представитель Канады Джош Линдо (50,24), с третьим лучшим результатом в финал вышел француз Максим Грозе (50,25).

Чемпионат мира – 2025 по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.