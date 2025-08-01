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Сборная Китая впервые за 20 лет не выиграла золото в соревнованиях на 3-метровом трамплине

Сборная Китая впервые за 20 лет не выиграла золото в соревнованиях на 3-метровом трамплине
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Китайские прыгуны в воду впервые с 2005 года не смогли завоевать золотые медали в соревнованиях по прыжкам с трёхметрового трамплина на чемпионатах мира. В финале соревнований по прыжкам с трёхметрового трамплина на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта победу одержал мексиканец Осмар Ольвера (529,55 балла). Китайские прыгуны Цао Юань (522,70) и Ван Цзунюань (515,55) заняли в соревнованиях второе и третье место соответственно.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Мужчины. Трамплин 3 м
01 августа 2025, пятница. 12:25 МСК
Окончено
1
Осмар Ольвера
Мексика
529.55
2
Цао Юань
Китай
522.70
3
Ван Цзунюань
Китай
515.55

Ранее китайские прыгуны оставались без золотой медали в этом виде программы на чемпионате мира по водным видам спорта в 2005 году в Монреале. Победу в тех соревнованиях одержал канадец Александр Деспати, серебро завоевал американец Трой Дюмей, а бронзу — китаец Хэ Чун.

Чемпионат мира – 2025 по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

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