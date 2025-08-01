Клепикова: чуть-чуть не хватило до медали, знаю свои ошибки, и от этого обидно

Чемпионка мира – 2025 по плаванию Дарья Клепикова поделилась впечатлениями после финального заплыва на 100 м вольным стилем чемпионата мира по водным видам спорта – 2025, в котором она заняла пятое место в итоговом протоколе.

«Рассчитывала на рекорд страны, знала, что смогу его показать. Но хотелось бороться за призы. Всё было рядом, чуть-чуть не хватило, одной десятой до медали. Я знаю свои ошибки, и от этого сейчас очень обидно. Ощутила, что слишком быстро вылетела с поворота и в касание как-то странно отработала, не так, как обычно. Это всё и стоило сотых, десятых… И в конце концов стоило пьедестала.

Понимаю, что я рядом с лучшими в мире. Мотивация зашкаливает, но есть усталость. Уже не знаю, какая у меня по счёту дистанция, потом ещё четыре раза плыть. Тяжело скорее не физически, а психологически. Физически от ещё одной эстафеты я бы не устала, а морально было бы очень сложно. Все эмоции, энергетику оставляешь на дистанции, поэтому каждый день настраиваться тяжеловато», – передаёт слова Клепиковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.