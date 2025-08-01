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Клепикова: чуть-чуть не хватило до медали, знаю свои ошибки, и от этого обидно

Клепикова: чуть-чуть не хватило до медали, знаю свои ошибки, и от этого обидно
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Чемпионка мира – 2025 по плаванию Дарья Клепикова поделилась впечатлениями после финального заплыва на 100 м вольным стилем чемпионата мира по водным видам спорта – 2025, в котором она заняла пятое место в итоговом протоколе.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 100 м вольный стиль
01 августа 2025, пятница. 14:05 МСК
Окончено
1
Маррит Стенберген
Нидерланды
52.55
2
Молли О'Кэллахан
Австралия
+0.12
3
Торри Хаск
США
+0.34

«Рассчитывала на рекорд страны, знала, что смогу его показать. Но хотелось бороться за призы. Всё было рядом, чуть-чуть не хватило, одной десятой до медали. Я знаю свои ошибки, и от этого сейчас очень обидно. Ощутила, что слишком быстро вылетела с поворота и в касание как-то странно отработала, не так, как обычно. Это всё и стоило сотых, десятых… И в конце концов стоило пьедестала.

Понимаю, что я рядом с лучшими в мире. Мотивация зашкаливает, но есть усталость. Уже не знаю, какая у меня по счёту дистанция, потом ещё четыре раза плыть. Тяжело скорее не физически, а психологически. Физически от ещё одной эстафеты я бы не устала, а морально было бы очень сложно. Все эмоции, энергетику оставляешь на дистанции, поэтому каждый день настраиваться тяжеловато», – передаёт слова Клепиковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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