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Пригода занял четвёртое место на 200-метровке брассом в рамках ЧМ-2025, Жигалова сняли

Пригода занял четвёртое место на 200-метровке брассом в рамках ЧМ-2025, Жигалова сняли
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Российский пловец Кирилл Пригода занял четвёртое место в финале дистанции 200 м брассом на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре. Его результат — 2.07,99. Другой представитель России, Александр Жигалов, был дисквалифицирован.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 200 м брасс
01 августа 2025, пятница. 14:51 МСК
Окончено
1
Цинь Хайян
Китай
2:07.41
2
Иппэи Ватанабэ
Япония
+0.29
3
Каспар Корбо
Нидерланды
+0.32

Победителем соревнований стал китайский пловец Цинь Хайян, преодолевший дистанцию за 2.07,41. Серебряную медаль завоевал японец Иппэи Ватанабэ, отставший от лидера на 0,29. Тройку призёров замкнул Каспар Корбо из Нидерландов (+0,32).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 200 м брассом. Финал:

  1. Цинь Хайян (Китай) — 2.07,41.
  2. Иппэи Ватанабэ (Япония) — отставание 0,29.
  3. Каспар Корбо (Нидерланды) +0,32.
  4. Кирилл Пригода (Россия) + 0,58.
Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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