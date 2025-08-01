Пригода занял четвёртое место на 200-метровке брассом в рамках ЧМ-2025, Жигалова сняли

Российский пловец Кирилл Пригода занял четвёртое место в финале дистанции 200 м брассом на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре. Его результат — 2.07,99. Другой представитель России, Александр Жигалов, был дисквалифицирован.

Победителем соревнований стал китайский пловец Цинь Хайян, преодолевший дистанцию за 2.07,41. Серебряную медаль завоевал японец Иппэи Ватанабэ, отставший от лидера на 0,29. Тройку призёров замкнул Каспар Корбо из Нидерландов (+0,32).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 200 м брассом. Финал: