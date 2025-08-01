Егор Корнев с четвёртым результатом вышел в финал на 50 м вольным стилем на ЧМ-2025

Чемпион мира по плаванию на короткой воде – 2024 Егор Корнев вышел в финал на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Корнев завершил дистанцию с результатом 21,51 секунды, показав в итоговом протоколе полуфинальных заплывов четвёртое время. С первым временем в финальный заплыв вышел представитель Австралии Кэмерон Макэвой (21,30), вторым стал американец Джек Алекси с результатом 21,32 секунды. С третьим лучшим результатом в финал вышел серб Андрей Барна (21,45).

Чемпионат мира – 2025 по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.