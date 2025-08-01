Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Егор Корнев с четвёртым результатом вышел в финал на 50 м вольным стилем на ЧМ-2025

Егор Корнев с четвёртым результатом вышел в финал на 50 м вольным стилем на ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира по плаванию на короткой воде – 2024 Егор Корнев вышел в финал на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Корнев завершил дистанцию с результатом 21,51 секунды, показав в итоговом протоколе полуфинальных заплывов четвёртое время. С первым временем в финальный заплыв вышел представитель Австралии Кэмерон Макэвой (21,30), вторым стал американец Джек Алекси с результатом 21,32 секунды. С третьим лучшим результатом в финал вышел серб Андрей Барна (21,45).

Чемпионат мира – 2025 по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Чикунова проиграла главный финал ЧМ-2025! Лучшая пловчиха страны осталась с серебром. LIVE
Live
Чикунова проиграла главный финал ЧМ-2025! Лучшая пловчиха страны осталась с серебром. LIVE
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android