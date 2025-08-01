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Степанова: узнала, что буду плыть в полуфинале, за 45 минут до старта, читала комментарии

Степанова: узнала, что буду плыть в полуфинале, за 45 минут до старта, читала комментарии
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Пловчиха Милана Степанова поделилась ощущениями после полуфинального заплыва на 200 м на спине чемпионата мира – 2025 по водным видам спорта, отметив, что узнала о своём участии в заплыве лишь за 45 минут до старта.

«Узнала, что буду плыть в полуфинале, за 45 минут до старта. В шоке побежала переодеваться, как-то пытаться настраиваться. С тренером поговорила буквально три минуты. До этого сидела читала комментарии в интернете. Нельзя, конечно, так делать, но мне было очень интересно. К тому же я была уверена, что не поплыву, поэтому было как-то всё равно.

Запасные всё равно приезжают на стадион, но чаще всего просто сидишь на трибуне. Интересный жизненный опыт! Рада, что проплыла, вообще не ожидала, что кто-то снимется и у меня будет шанс.

Рада, что мне бог предоставил такую возможность, по-другому не могу эту ситуацию описать. Сравнивают с 12-летней китаянкой? Она плавает комплексом, баттерфляем, не на спине. У нас на спине серьёзная конкуренция, ещё всем покажем», — передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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