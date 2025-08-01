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«Шла за другим результатом». Клепикова — о финальном заплыве на 100 м вольным на ЧМ-2025

«Шла за другим результатом». Клепикова — о финальном заплыве на 100 м вольным на ЧМ-2025
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Чемпионка мира – 2025 по плаванию Дарья Клепикова рассказала, что хотела достичь лучшего результата в финальном заплыве на 100 м вольным стилем на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта. Клепикова заняла пятое место в итоговом протоколе заплыва.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 100 м вольный стиль
01 августа 2025, пятница. 14:05 МСК
Окончено
1
Маррит Стенберген
Нидерланды
52.55
2
Молли О'Кэллахан
Австралия
+0.12
3
Торри Хаск
США
+0.34

«100 метров вольным — особенная дистанция. Увидела, что у нас девочки раньше на 100 вольным ни разу в финалы чемпионатов мира не попадали, я первая. Приятно, конечно. Но я шла за другим результатом. Хотела большего.

Грустные глаза? Всё оставляю на дистанции», — передаёт слова Клепиковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Чемпионат мира – 2025 по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

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