Венгр Хуберт Кош завоевал золотую медаль в плавании на 200 м на спине на ЧМ-2025

Олимпийский чемпион – 2024 по плаванию венгерский пловец Хуберт Кош завоевал золотую медаль на дистанции 200 м на спине чемпионата мира по водным видам спорта – 2025.

Кош завершил финальный заплыв с результатом 1.53,19. Серебро в этом виде программы завоевал южноафриканец Питер Кётце (1.53,36), бронзовую медаль выиграл представитель Франции Йоанн Ндойе-Бруар (1.54,62).

Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. Сингапур. Плавание. 200 м спина, мужчины:

1. Хуберт Кош (Венгрия) – 1.53,19.

2. Питер Кётце (ЮАР) – 1.53,36.

3. Йоанн Ндойе-Бруар (Франция) – 1.54,62.

4. Блэйк Тирни (Канада) – 1.55,09.

5. Апостолос Сискос (Греция) – 1.55,13.