Венгр Хуберт Кош завоевал золотую медаль в плавании на 200 м на спине на ЧМ-2025
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Олимпийский чемпион – 2024 по плаванию венгерский пловец Хуберт Кош завоевал золотую медаль на дистанции 200 м на спине чемпионата мира по водным видам спорта – 2025.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 200 м на спине
01 августа 2025, пятница. 15:05 МСК
Окончено
1
Хуберт Кош
Венгрия
1:53.19
2
Питер Кётце
ЮАР
+0.17
3
Йоанн Ндойе-Бруар
Франция
+1.43
Кош завершил финальный заплыв с результатом 1.53,19. Серебро в этом виде программы завоевал южноафриканец Питер Кётце (1.53,36), бронзовую медаль выиграл представитель Франции Йоанн Ндойе-Бруар (1.54,62).
Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. Сингапур. Плавание. 200 м спина, мужчины:
1. Хуберт Кош (Венгрия) – 1.53,19.
2. Питер Кётце (ЮАР) – 1.53,36.
3. Йоанн Ндойе-Бруар (Франция) – 1.54,62.
4. Блэйк Тирни (Канада) – 1.55,09.
5. Апостолос Сискос (Греция) – 1.55,13.
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