Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Пригода — о трёх финалах на ЧМ-2025: лучше три раза победить 1:0, чем один — 3:0

Пригода — о трёх финалах на ЧМ-2025: лучше три раза победить 1:0, чем один — 3:0
Аудио-версия:
Комментарии

Пловец Кирилл Пригода прокомментировал свой результат, показанный в финальном заплыве на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 200 м брасс
01 августа 2025, пятница. 14:51 МСК
Окончено
1
Цинь Хайян
Китай
2:07.41
2
Иппэи Ватанабэ
Япония
+0.29
3
Каспар Корбо
Нидерланды
+0.32

«Предстоит большой анализ вместе с тренером, нехватка последнего «полтинника» преследует меня на протяжении всей карьеры. Но я всегда ставлю перед собой задачи максимально высокие, максимально объёмные. Проплыть в трёх финалах – это определённая планка. Хорошая планка. Но лучше три раза победить со счётом 1:0, чем один раз со счётом 3:0.

Я всё так же самокритичен. Шёл первым перед 150 метрами — это мне сыплет соль на рану. Но, в принципе, всё нормально, время разменял, которое хотел. Одним словом охарактеризовать результат? Надо ещё. Во всех смыслах. Слава богу, выправил кривую, но не дотянул до реального успеха. Посерединке всё», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
У Чикуновой лишь серебро в финале ЧМ-2025. На фоне болезни это настоящий подвиг!
У Чикуновой лишь серебро в финале ЧМ-2025. На фоне болезни это настоящий подвиг!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android