Пригода — о трёх финалах на ЧМ-2025: лучше три раза победить 1:0, чем один — 3:0

Пловец Кирилл Пригода прокомментировал свой результат, показанный в финальном заплыве на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

«Предстоит большой анализ вместе с тренером, нехватка последнего «полтинника» преследует меня на протяжении всей карьеры. Но я всегда ставлю перед собой задачи максимально высокие, максимально объёмные. Проплыть в трёх финалах – это определённая планка. Хорошая планка. Но лучше три раза победить со счётом 1:0, чем один раз со счётом 3:0.

Я всё так же самокритичен. Шёл первым перед 150 метрами — это мне сыплет соль на рану. Но, в принципе, всё нормально, время разменял, которое хотел. Одним словом охарактеризовать результат? Надо ещё. Во всех смыслах. Слава богу, выправил кривую, но не дотянул до реального успеха. Посерединке всё», — передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.