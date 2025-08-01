Евгения Чикунова завоевала свою первую медаль на чемпионатах мира
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20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова выиграла свою первую медаль на чемпионатах мира на длинной воде. Сегодня, 1 августа, она завоевала серебряную медаль на 200 м брассом на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре, преодолев дистанцию за 2.19,96.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 200 м брасс
01 августа 2025, пятница. 15:14 МСК
Окончено
1
Кейт Дугласс
США
2:18.50
2
Евгения Чикунова
Россия
+1.46
3
Кайлин Корбетт
ЮАР
+5.02
Победительницей стала американка Кейт Дугласс, выигравшая с рекордом соревнований (2.18,50). Тройку призёров замкнули Кайлин Корбетт из ЮАР и белоруска Алина Жмушка, показавшие одинаковое время.
Ранее Чикунова становилась чемпионкой Европы на короткой воде, серебряным призёром чемпионата мира в большом бассейне, чемпионкой мира и Европы среди юниоров.
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