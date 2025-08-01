Хуберт Кош побил рекорд Европы на 200-метровке на спине, принадлежавший Евгению Рылову
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Олимпийский чемпион – 2024 венгерский пловец Хуберт Кош установил рекорд Европы на дистанции 200 м на спине в рамках чемпионата мира по водным видам спорта – 2025. Он проплыл дистанцию за 1.53,19.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 200 м на спине
01 августа 2025, пятница. 15:05 МСК
Окончено
1
Хуберт Кош
Венгрия
1:53.19
2
Питер Кётце
ЮАР
+0.17
3
Йоанн Ндойе-Бруар
Франция
+1.43
Серебро на 200-метровке на спине завоевал южноафриканец Питер Кётце (1.53,36), бронзовую медаль выиграл представитель Франции Йоанн Ндойе-Бруар (1.54,62).
Ранее рекорд Европы принадлежал россиянину Евгению Рылову — 1.53,23. Он установил его на чемпионате страны в 2021 году.
Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. Сингапур. Плавание. 200 м спина, мужчины:
1. Хуберт Кош (Венгрия) – 1.53,19.
2. Питер Кётце (ЮАР) – 1.53,36.
3. Йоанн Ндойе-Бруар (Франция) – 1.54,62.
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