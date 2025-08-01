Арина Суркова с пятым результатом вышла в финал в плавании на 50 м баттерфляем на ЧМ-2025

Двукратная чемпионка мира по плаванию на короткой воде – 2024 Арина Суркова с пятым результатом вышла в финал соревнований по плаванию на 50 м баттерфляем на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

Арина Суркова завершила дистанцию с результатом 25,54 секунды в своём полуфинальном заплыве. С первым временем в финал вышла американка Гретчен Уолш (25,09), второй результат – у представительницы Бельгии Рус Ванотердийк (25,32). Третий результат в полуфинальных заплывах показала южноафриканка Эрин Галлахер с результатом 25,39 секунды.

Чемпионат мира – 2025 по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.