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«Ждали золота? Есть фраза одного спортсмена». Чикунова — после 200-метровки брассом

«Ждали золота? Есть фраза одного спортсмена». Чикунова — после 200-метровки брассом
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20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова иронично отреагировала на вопрос об ожиданиях от её выступления в финальном заплыве на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. В своей речи девушка сделала отсылку к знаменитой фразе бывшего полузащитника сборной России по футболу Андрея Аршавина. Он в 2012 году после поражения от национальной команды Греции произнёс: «Ваши ожидания — ваши проблемы».

«На душе всё нормально. Вы ждали золота? Есть хорошая фраза одного известного спортсмена. Я, конечно, тоже, знаете ли, всегда надеюсь на лучшее, на самый приятный исход, который возможен. Но имеем что имеем.

В любом случае я довольна тем, что боролась до конца. Особенно если вспомнить, что меня вообще вырубило после последнего поворота, я уже последний полтинник просто рыдала про себя. Учитывая обстоятельства, довольна результатом, на данный момент при моём состоянии всё, что могла сделать, я сделала», — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Чикунова в финале преодолела дистанцию за 2.19,96. Победительницей стала американка Кейт Дугласс, выигравшая с рекордом соревнований (2.18,50).

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