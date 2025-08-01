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Сборная Великобритании выиграла золото в мужской эстафете 4x200 м в/с на ЧМ-2025

Сборная Великобритании выиграла золото в мужской эстафете 4x200 м в/с на ЧМ-2025
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Пловцы из Великобритании Мэттью Ричардс, Джеймс Гай, Джек Макмиллан и Данкан Смит выиграли золотые медали в мужской эстафете 4х200 м вольным стилем на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. Они показали результат 6.59,84.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х200 м вольный стиль
01 августа 2025, пятница. 15:44 МСК
Окончено
1
Великобритания
6:59.84
2
Китай
+1.07
3
Австралия
+1.14

Сборная Китая заняла второе место, уступив лидерам чуть более секунды. Тройку призёров замкнули австралийцы (+1,14).

Ранее российские пловцы Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова выиграли золотые медали в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м.

Чемпионат мира — 2025 по водным видам спорта. Сингапур. Плавание. Мужчины, эстафета 4х200 м:

  1. Великобритания -  6.59,84.
  2. Китай — отставание 1,07.
  3. Австралия +1,14.
  4. США +1,40.
  5. Южная Корея +2,45.
  6. Франция +3,85.
Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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