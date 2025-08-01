Сборная Великобритании выиграла золото в мужской эстафете 4x200 м в/с на ЧМ-2025

Пловцы из Великобритании Мэттью Ричардс, Джеймс Гай, Джек Макмиллан и Данкан Смит выиграли золотые медали в мужской эстафете 4х200 м вольным стилем на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. Они показали результат 6.59,84.

Сборная Китая заняла второе место, уступив лидерам чуть более секунды. Тройку призёров замкнули австралийцы (+1,14).

Ранее российские пловцы Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова выиграли золотые медали в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м.

Чемпионат мира — 2025 по водным видам спорта. Сингапур. Плавание. Мужчины, эстафета 4х200 м: