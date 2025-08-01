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«Скорее всего, от других команд». Чикунова предположила, как подхватила вирус

«Скорее всего, от других команд». Чикунова предположила, как подхватила вирус
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20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова предположила, как могла заразиться ротавирусом перед финальным заплывом на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

«Думаю, что вирус попал через воду. Как ещё? Если грешить на тренерскую еду, то тогда и Витта Владимировна (Новожилова, тренер Чикуновой) тоже бы заболела. Но с ней всё в порядке. Скорее всего, вирус попал от других команд через воду в бассейне. Но это моё мнение, ничем не подкреплённое. У Саши Кузнецовой что именно, я не знаю, но, видимо, похожая история», — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, Чикунова завоевала серебряную медаль на дистанции 200 м брассом, преодолев дистанцию за 2.19,96.

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