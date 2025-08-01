Чикунова: у меня ротавирус, слабость, боль, всё худшее, что можно представить

Пловчиха Евгения Чикунова рассказала о недомогании, которое испытывает во время чемпионата мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре, отметив, что оно влияет на её состояние во время соревнований. Чикунова завоевала серебряную медаль в заплыве на 200 м брассом.

«У меня ротавирус. Пытались вылечить как-то за краткий срок, что-то получилось, но имеем результат на табло. Буквально позавчера я слегла, у меня было два-три дня, при том что каждый день заплывы, организм не отдыхал. Было тяжело и грустно.

Слабость, боль, всё вместе. Слава богу, хотя бы не было выхода жидкости через верхнюю часть тела, извиняюсь за подробности. Но всё самое худшее, что можно представить, плюс-минус и было. Меня успокаивал врач вчера долго перед предварительными заплывами. Я не знала, что делать, как мне плавать в таком состоянии», — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.