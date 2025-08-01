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Чикунова: если бы я погналась за Дугласс, сделала бы себе ещё хуже

Чикунова: если бы я погналась за Дугласс, сделала бы себе ещё хуже
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Пловчиха Евгения Чикунова поделилась мнением о том, что плохое физическое состояние из-за болезни могло навредить ей ещё больше, если бы она попыталась догнать американку Кейт Дугласс в финале заплыва на 200 м брассом на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 200 м брасс
01 августа 2025, пятница. 15:14 МСК
Окончено
1
Кейт Дугласс
США
2:18.50
2
Евгения Чикунова
Россия
+1.46
3
Кайлин Корбетт
ЮАР
+5.02

«Кейт всегда быстро начинает. Стараюсь прислушиваться к себе, своему состоянию. Мне было важно не начать частить, не погнаться за ней. Я бы так сделала себе ещё хуже. Если бы я первую сотню о-го-го как выдала, я бы потом просто-напросто не доплыла. Либо доплыла не на второе место. Начинала исходя из своих сил. В принципе, начинала свои 100 метров как обычно.

Все плыли по своей тактике, Кейт по своей, я по своей. Дугласс быстрее сотню плывёт, первую сотню чаще всего и на 200 плывёт быстрее моего мирового рекорда, поэтому надо понимать, что если я бы начала быстрее, доплыву я или нет — большой вопрос. А второй вопрос, насколько это будет выглядеть никчёмно», — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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