20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова в процентном соотношении оценила своё самочувствие после болезни. Напомним, Чикунова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира — 2025 на дистанции 200 м брассом, преодолев дистанцию за 2.19,96.

«Моё самочувствие сегодня ближе к вечеру стало получше, оценю себя процентов в 30. Особенно если сравнивать со вчерашним днём, там было всё совсем плохо», — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

ЧМ-2025 — 22-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (ФИНА). Изначально турнир должен был пройти в Казани, но 9 февраля 2023 года был перенесён в Сингапур из-за ситуации на Украине.