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Чикунова: рада ли, что удержался мой мировой рекорд? Не думала об этом

Чикунова: рада ли, что удержался мой мировой рекорд? Не думала об этом
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20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова высказалась об удержании своего мирового рекорда чемпионатов мира по водным видам спорта. Напомним, Чикунова завоевала серебряную медаль на дистанции 200 м брассом, преодолев дистанцию за 2.19,96.

«Рада ли, что удержался мой мировой рекорд? Не знаю, не думала об этом», — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

ЧМ-2025 — 22-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (ФИНА). Изначально турнир должен был пройти в Казани, но 9 февраля 2023 года был перенесён в Сингапур из-за ситуации на Украине.

Белорусские и российские спортсмены, как и на предшествующем чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, были допущены в нейтральном статусе.

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