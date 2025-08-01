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Видео: эмоции Дмитрия Губерниева во время медального заплыва Чикуновой на ЧМ-2025

Видео: эмоции Дмитрия Губерниева во время медального заплыва Чикуновой на ЧМ-2025
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Появилось видео, на котором спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально переживает за 20-летнюю российскую пловчиху Евгению Чикунову во время финального заплыва на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 200 м брасс
01 августа 2025, пятница. 15:14 МСК
Окончено
1
Кейт Дугласс
США
2:18.50
2
Евгения Чикунова
Россия
+1.46
3
Кайлин Корбетт
ЮАР
+5.02

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Эмоции, эмоции!!! Чикунова — серебро!!!» — подписал видео Губерниев на своей странице в телеграм-канале.

Напомним, Чикунова выиграла серебряную медаль на 200-метровке брассом, преодолев дистанцию за 2.19,96. Это её первая медаль на чемпионатах мира в большом бассейне. Ранее она становилась чемпионкой Европы на короткой воде, серебряным призёром чемпионата мира в большом бассейне, чемпионкой мира и Европы среди юниоров.

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