Видео: эмоции Дмитрия Губерниева во время медального заплыва Чикуновой на ЧМ-2025

Появилось видео, на котором спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально переживает за 20-летнюю российскую пловчиху Евгению Чикунову во время финального заплыва на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Эмоции, эмоции!!! Чикунова — серебро!!!» — подписал видео Губерниев на своей странице в телеграм-канале.

Напомним, Чикунова выиграла серебряную медаль на 200-метровке брассом, преодолев дистанцию за 2.19,96. Это её первая медаль на чемпионатах мира в большом бассейне. Ранее она становилась чемпионкой Европы на короткой воде, серебряным призёром чемпионата мира в большом бассейне, чемпионкой мира и Европы среди юниоров.