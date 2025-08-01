Евгения Чикунова получила серебряную медаль после заплыва на 200 м брассом на ЧМ-2025

Российская пловчиха Евгения Чикунова, выступающая в нейтральном статусе, получила серебряную медаль, которую она выиграла в плавании на 200 м брассом на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.
Фото: Sarah Stier/Getty Images
Фото: Sarah Stier/Getty Images
Чикунова завершила дистанцию с результатом 2.19,96. Чемпионкой в этом виде программы стала американка Кейт Дугласс, показавшая время 2.18,50. Бронзовую награду выиграла южноафриканка Кайлин Корбетт (2.23,52).
Чемпионат мира – 2025 по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.