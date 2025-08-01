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Евгения Чикунова получила серебряную медаль после заплыва на 200 м брассом на ЧМ-2025

Евгения Чикунова получила серебряную медаль после заплыва на 200 м брассом на ЧМ-2025
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Российская пловчиха Евгения Чикунова, выступающая в нейтральном статусе, получила серебряную медаль, которую она выиграла в плавании на 200 м брассом на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Чикунова завершила дистанцию с результатом 2.19,96. Чемпионкой в этом виде программы стала американка Кейт Дугласс, показавшая время 2.18,50. Бронзовую награду выиграла южноафриканка Кайлин Корбетт (2.23,52).

Чемпионат мира – 2025 по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

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