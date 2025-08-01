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Жигалов — о своей дисквалификации: старался всё делать по правилам

Жигалов — о своей дисквалификации: старался всё делать по правилам
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Пловец Александр Жигалов высказался о своей дисквалификации в финале заплыва на 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025, отметив, что старался соблюдать правила плавания.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 200 м брасс
01 августа 2025, пятница. 14:51 МСК
Окончено
1
Цинь Хайян
Китай
2:07.41
2
Иппэи Ватанабэ
Япония
+0.29
3
Каспар Корбо
Нидерланды
+0.32

«Я старался всё по правилам делать, акцентировал на этом внимание, когда плыл. Надо подумать, что было не так. Особой разницы нет, конечно, седьмое место или дисквалификация. На самом деле, мне даже второе-третье-четвёртое, будто бы всё одинаково. Есть только первое, стремлюсь только туда. Иначе я в любом случае проигравший, победитель только один.

Я приезжаю на соревнования бороться за первое место и выигрывать. Второе-третье — всё равно не такие приятные чувства. И я понимал, что могу. Я реально был готов. Первым попал в полуфинал. Перед финалом – седьмой, но сотые нас разделяли. Что мне, приезжать чтобы стать пятым-шестым, седьмым? Кому это нужно. Приезжаю, чтобы быть первым, так было, есть и будет», — передаёт слова Жигалова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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