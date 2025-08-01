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«Американцы привезли? Сложная история». Тренер Шишин высказался о ротавирусе у Чикуновой

«Американцы привезли? Сложная история». Тренер Шишин высказался о ротавирусе у Чикуновой
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Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин высказался по поводу заражения ротавирусом российской пловчихи Евгении Чикуновой.

«У нас два случая ротавируса, на этом всё. Женя Чикунова в более лёгкой фазе болезнь перенесла, чем Саша Кузнецова. Если сравнивать, то у Саши всё совсем плохо и температура вовсю. Девочки у меня не выходят за периметр отеля за продуктами, это мы контролируем.

Думаю, что это азиатская история, продукты и питание не всем подходят. У всех разное пищеварение, лучше уточнять у врача. Американцы привезли вирус? Не могу на это пенять, сложная история», — передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, Чикунова выиграла серебряную медаль на дистанции 200 м брассом, преодолев дистанцию за 2.19,96. После заплыва она рассказала о вирусе, подхваченном во время соревнований.

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