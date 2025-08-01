Шишин оценил возможность победы Чикуновой на ЧМ-2025 в здоровом состоянии

Тренер пловцов Андрей Шишин оценил возможности победы пловчихи Евгении Чикуновой на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта, при условии хорошего физического состояния. Ранее Чикунова завоевала серебряную медаль в плавании на 200 м брассом, отметив, что испытывает недомогание из-за болезни.

«Я поговорил с Виттой Владимировной (Новожилова, тренер Чикуновой. – Прим. «Чемпионата»), скорости были в допуске. Если немножко и просели, это плохо, надо учитывать. Но важно получить широкий, масштабный опыт. Американка превосходит в скорости, на 200 м претендует на рекорд мира. Надо не искать причины, а понимать, что через три года с этой девочкой надо будет выходить на бой. И бой будет неслабый.

Важно понимать, что спортсмен превосходит пока и в дистанции, и в скорости. Давайте не будем искать какие-то нотки здесь. Шанс на победу есть всегда, он был даже и сейчас. Но готова ли Женя бороться сейчас со своим же мировым рекордом? Мы видим, что нет. Готова ли она бороться с этим результатом, если бы не болела? Возможно, но очень тяжело, скорость была скромнее», — передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.