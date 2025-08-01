Шишин — о Чикуновой: давайте радоваться тому, что есть, Женя — молодец

Тренер пловцов Андрей Шишин высказался о серебряной награде Евгении Чикуновой на дистанции 200 м чемпионата мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре, отметив, что спортсменка выиграла первую для себя медаль мировых первенств в 50-метровых бассейнах.

«Давайте радоваться тому, что есть. Она выдала второй свой лучший результат в карьере, это очень хорошо. У неё первая в жизни медаль на длинной воде. Это суперуспех, она красавица. Молодец Женя, молодец Витта Владимировна (Новожилова, тренер Чикуновой. – Прим. «Чемпионата»).

Но самое главное, мы все увидели, какой сильный у нас будет соперник через три года в Лос-Анджелесе. Это важно понимать уже сейчас», — передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.