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Шишин — о Чикуновой: давайте радоваться тому, что есть, Женя — молодец

Шишин — о Чикуновой: давайте радоваться тому, что есть, Женя — молодец
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Тренер пловцов Андрей Шишин высказался о серебряной награде Евгении Чикуновой на дистанции 200 м чемпионата мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре, отметив, что спортсменка выиграла первую для себя медаль мировых первенств в 50-метровых бассейнах.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 200 м брасс
01 августа 2025, пятница. 15:14 МСК
Окончено
1
Кейт Дугласс
США
2:18.50
2
Евгения Чикунова
Россия
+1.46
3
Алина Змушко
Беларусь
+5.02
3
Кайлин Корбетт
ЮАР
+5.02

«Давайте радоваться тому, что есть. Она выдала второй свой лучший результат в карьере, это очень хорошо. У неё первая в жизни медаль на длинной воде. Это суперуспех, она красавица. Молодец Женя, молодец Витта Владимировна (Новожилова, тренер Чикуновой. – Прим. «Чемпионата»).

Но самое главное, мы все увидели, какой сильный у нас будет соперник через три года в Лос-Анджелесе. Это важно понимать уже сейчас», — передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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