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Шишин ответил на вопрос, как подготовить своего Маршана или свою Макинтош

Шишин ответил на вопрос, как подготовить своего Маршана или свою Макинтош
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Тренер пловцов Андрей Шишин ответил на вопрос, как подготовить своих спортсменов, таких как четырёхкратный олимпийский чемпион Парижа-2024 француз Леон Маршан и трёхкратная олимпийская чемпионка канадская пловчиха Саммер Макинтош.

«Когда у нас будут свои герои, такие как Леон Маршан или Саммер Макинтош? В нашем водном мире есть такие цари, которые золотую медаль выигрывают, выходят сразу дальше и мировые рекорды ставят. Всё познаётся в сравнении. Как подготовить таких? Нужно учить с детства. Идти постепенно, выжигать спортсмена не надо, если она ещё не дошла до такого уровня пока.

Всё плотно, всё растёт в результатах, очень интересно. Зрелищно, я только радуюсь, но и понимаю свою ответственность. Надо конкурировать, чтобы биться с лучшими», — передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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