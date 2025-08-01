Кирилл Пригода — о российской сборной: у нас хорошая, молодая команда

Многократный призёр ЧМ по плаванию пловец Кирилл Пригода высказался о составе отечественной сборной в Сингапуре. Он отметил, что теперь будет следить за событиями на турнире с трибун, так как завершил личную программу соревнований.

«Команда молодая, хорошая. У нас ещё будет много интересных заплывов, можно будет их теперь спокойно посмотреть. Пойду болеть на трибуны, личные заплывы закончились, дальше – день отдыха и одна эстафета», – передаёт слова Пригоды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сегодня, 1 августа, Пригода занял четвёртое место в финале дистанции 200 м брассом на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре. Его результат — 2.07,99.