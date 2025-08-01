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Тренер Шишин объявил, что в смешанной кролевой эстафете выступит Степанова

Тренер Шишин объявил, что в смешанной кролевой эстафете выступит Степанова
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Тренер пловцов Андрей Шишин рассказал, что Милана Степанова выступит в смешанной кролевой эстафете на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Микст. Эстафета 4х100 м вольный стиль
02 августа 2025, суббота. 15:42 МСК
Не началось

«Если спортсмен может забирать по несколько дистанций – это здорово. Но давайте для начала научимся выигрывать что-то одно, а потом переключимся уже на совершенно другой уровень. Сейчас у нас Даша Клепикова делает невозможное, столько рекордов страны обновила, человек выдал всё. Я поэтому снял её с эстафеты, поставил на завтрашнюю эстафету молодую Милану Степанову.

Риск запредельный, однако спортсмен выдал всё, и я откачу её сейчас ещё одним заплывом в глубокую яму. Надо приходить к тому, чтобы выдавать всё, что можешь, везде и всегда, но идти к этому надо постепенно. У Даши в любом случае, если будет отбор на вечерний заплыв, смешанная кролевая эстафета и в заключительный день — комбинированная эстафета», — передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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