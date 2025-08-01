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Корнев — о чемпионе ОИ Макэвое: следил за ним ребёнком, думал: вот это дядька!

Корнев — о чемпионе ОИ Макэвое: следил за ним ребёнком, думал: вот это дядька!
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Пловец Егор Корнев рассказал, что в детстве следил за австралийским пловцом Кэмероном Макэвоем. Он также поделился деталями общения с олимпийским чемпионом.

«Завидую людям, у которых что-то в голове ёкает, и они со страху плывут. Мне не страшно от слова «совсем», я будто приехал на чемпионат страны. Кто-нибудь, поделитесь со мной страхом!

Мы уже подружились с Кэмероном Макэвоем, договорились обменяться шапочками (смеётся). Конечно, я следил за ним, будучи ребёнком, смотрел на него и думал: вот это дядька! Теперь я рядом с ним.

Хотелось бы иметь такую длинную карьеру? Зависит от того, насколько она будет успешной. Если успешной, то конечно, стремлюсь к этому, иду маленькими шажочками», — передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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