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ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 1 августа

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 22-го соревновательного дня турнира, который состоялся 1 августа.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты на 1 августа.

Прыжки в воду. Трамплин 3 м, мужчины:

1. Осмар Ольвера (Мексика) — 529,55.

2. Цао Юань (Китай) — 522,70.

3. Ван Цзунюань (Китай) — 515,55…

7. Никита Шлейхер (Россия) — 452,75...

9. Илья Молчанов (Россия) — 440,25.

Плавание:

Женщины. 100 м вольный стиль:

1. Маррит Стенберген (Нидерланды) — 52,55.

2. Молли О'Кэллахан (Австралия) — отставание 0,12.

3. Торри Хаск (США) +0,34…

5. Дарья Клепикова (Россия) +0,43.

Мужчины. 200 м брасс:

1. Цинь Хайян (Китай) — 2.07,41.

2. Иппэи Ватанабэ (Япония) — отставание 0,29.

3. Каспар Корбо (Нидерланды) +0,32.

4. Кирилл Пригода (Россия) +0,58...

8. Александр Жигалов (Россия) — DSQ.

Мужчины. 200 м на спине:

1. Хуберт Кош (Венгрия) — 1.53,19.

2. Питер Кётце (ЮАР) — отставание -0,17.

3. Йоанн Ндойе-Бруар (Франция) +1,43.

Женщины. 200 м брасс:

1. Кейт Дугласс (США) — 2.18,50.

2. Евгения Чикунова (Россия) — отставание 1,46.

3. Кайлин Корбетт (ЮАР) +5,02.

Мужчины. 4х200 м эстафета вольный стиль:

1. Великобритания — 6.59,84.

2. Китай — отставание 1,07.

3. Австралия +1,14.

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.