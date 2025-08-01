ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 1 августа

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 22-го соревновательного дня турнира, который состоялся 1 августа.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты на 1 августа.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м, мужчины:
1. Осмар Ольвера (Мексика) — 529,55.
2. Цао Юань (Китай) — 522,70.
3. Ван Цзунюань (Китай) — 515,55…
7. Никита Шлейхер (Россия) — 452,75...
9. Илья Молчанов (Россия) — 440,25.
Плавание:
Женщины. 100 м вольный стиль:
1. Маррит Стенберген (Нидерланды) — 52,55.
2. Молли О'Кэллахан (Австралия) — отставание 0,12.
3. Торри Хаск (США) +0,34…
5. Дарья Клепикова (Россия) +0,43.
Мужчины. 200 м брасс:
1. Цинь Хайян (Китай) — 2.07,41.
2. Иппэи Ватанабэ (Япония) — отставание 0,29.
3. Каспар Корбо (Нидерланды) +0,32.
4. Кирилл Пригода (Россия) +0,58...
8. Александр Жигалов (Россия) — DSQ.
Мужчины. 200 м на спине:
1. Хуберт Кош (Венгрия) — 1.53,19.
2. Питер Кётце (ЮАР) — отставание -0,17.
3. Йоанн Ндойе-Бруар (Франция) +1,43.
Женщины. 200 м брасс:
1. Кейт Дугласс (США) — 2.18,50.
2. Евгения Чикунова (Россия) — отставание 1,46.
3. Кайлин Корбетт (ЮАР) +5,02.
Мужчины. 4х200 м эстафета вольный стиль:
1. Великобритания — 6.59,84.
2. Китай — отставание 1,07.
3. Австралия +1,14.
Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.