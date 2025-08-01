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ЧМ-2025 по водным видам спорта: медальный зачёт на 1 августа, на каком месте Россия

ЧМ-2025 по водным видам спорта: медальный зачёт на 1 августа, на каком месте Россия
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Сегодня, 1 августа, продолжился розыгрыш медалей чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. В сегодняшний соревновательный день из россиян медаль смогла завоевать Евгения Чикунова. На дистанции 200 м брассом она стала серебряным призёром.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-10 медального зачёта ЧМ-2025.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Медальный зачёт на 1 августа:

1. Китай – 14 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых медалей.
2. Австралия – 9 золотых, 3 серебряные и 8 бронзовых медалей.
3. США – 6 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей.
4. Германия – 6 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая медаль.
5. Россия – 4 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали.
6. Испания – 4 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей.
7. Канада – 3 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали.
8. Италия – 2 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовые медали.
9. Франция – 2 золотые и 4 бронзовые медали.
10. Румыния – 2 золотые и 1 бронзовая медаль.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
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