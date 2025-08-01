Суркова — первая российская пловчиха, которая вышла в финал ЧМ на 50 м баттерфляем

Арина Суркова стала первой представительницей отечественной школы плавания, которой удалось попасть в число финалисток чемпионата мира на дистанции 50 м баттерфляем на длинной воде. Сегодня, 1 августа, россиянка вышла в решающий заплыв с пятого места, преодолев дистанцию за 25,54.

Ранее лучшим результатом российских пловчих на 50 м баттерфляем было девятое место, которого также добилась Суркова. Это случилось на ЧМ-2019 в Кванджу (Южная Корея).

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе. В медальном зачёте Россия занимает пятое место.